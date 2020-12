Miracle Molly: la bambina più vecchia del mondo nasce a ventisette anni

Lo definiscono Miracle Molly, l’embrione che l’ha messa al mondo è stato congelato per ventisette anni e l’ha resa la bambina più vecchia

La storia che stiamo per raccontarvi è molto particolare e per certi versi imbarazzante. La stampa la definisce Miracle Molly e parla di una bambina nata grazie ad un embrione congelato nell’ottobre del 1992, solo diciotto mesi dopo la nascita di sua madre Tina, ora di ventinove anni. La piccola avrebbe quindi ventisette anni. In questo modo Molly entra ufficialmente nei libri di storia come la bambina più “vecchia” mai nata.

Miracle Molly e il record di Emma Wren: qual è la storia?

Non è la prima volta che si sentono storie di questo genere. Infatti prima di Molly ci fu il caso di Emma Wren, che fu congelata per ventiquattro anni. Tina e suo marito Benjamin erano sposati da dieci anni e nel 2017 avevano iniziato a valutare di affidarsi a un’associazione senza scopo di lucro che aiuta le donne a concepire tramite donazione. Nonostante avesse inizialmente respinto l’idea, Tina ha successivamente deciso che lei e suo marito ci avrebbero provato. Così i due hanno iniziato a selezionare le coppie che avrebbero potuto fare da donatore, restringendo il campo solo a quelle di bassa statura. Tina dopo il primo trasferimento di embrioni è rimasta allibita: Emma fu proprio una bella sorpresa.

“Sono rimasta sbalordita nel sapere che è stata congelata per 24 anni” ha affermato la mamma. Dopo tre anni dalla nascita della piccola Emma, i genitori della miracolata hanno deciso di dare a Emma un fratellino e hanno scelto un embrione degli stessi donatori. Secondo gli esperti, se vengono mantenuti in condizioni ottimali di congelamento, gli embrioni possono essere utili per un tempo indeterminato.

