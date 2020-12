Nasce la stazione “Stadio Maradona” ma è polemica

La Regione Campania ha cambiato il nome della stazione della stadio, ma una parte del pubblico non ci sta a causa di un murales

E’ pronta la stazione Mostra-Stadio Maradona. Si tratta della stazione della linea ferroviaria cumana dell’ente Eav, gestito dalla Regione Campania, che coincide con la zona dello stadio e della Mostra d’Oltremare. Sarà il primo passo ufficiale della città di Napoli verso il suo condottiero, morto una settimana fa a Buenos Aires. Tuttavia, non sono mancate le polemiche, piuttosto rumorose piovute dai social sotto i link della notizia. In un primo momento, infatti, la cittadinanza e i tifosi sparsi un po’ ovunque hanno manifestato il piacere per la notizia. In realtà, il giorno della presentazione del nuovo nome della stazione, coinciderà con un progetto già in corso e che riguarda la realizzazione di murales di vari protagonisti della storia del Calcio Napoli.

Maradona, polemiche per i murales

La polemica è scattata perchè, scoprendo le immagini, è venuto fuori un murales dedicato a Gonzalo Higuain, l’attaccante argentino che scelse di lasciare il Napoli per andare alla rivale Juventus. La cosa ha fatto infuriare molti sostenitori del Napoli che sui social hanno decisamente poco digerito il fatto che tra gli uomini che sia ricordato con un murales quello che viene considerato dai tifosi un traditore della maglia azzurra. Non sono mancate anche polemiche per un murales raffigurante il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, che non gode dell’amore compatto di tutta la tifoseria, al punto da dedicargli un murales in una stazione della città. I tifosi vorrebbero soltanto i calciatori che hanno segnato la storia e che non hanno mai tradito la maglia. Una polemica che a questo punto sposta la palla alla Regione Campania e all’Eav.

Intanto l’inaugurazione è prevista tra pochi giorni ed è annunciata la presenza del governatore campano Vincenzo De Luca, del presidente del club De Laurentiis e di alcuni ex calciatori del Napoli.

