La Stefanenko sul tetto di un palazzo a Mosca, indossa un abito e rimane seminuda con il freddo che le congela le mani

Natasha Stefanenko bellissima in una abito nero di pizzo su un tetto in Russia, è bellissima ma infreddolita. Pubblica questo ricordo di alcuni anni fa dove era a Mosca per un servizio fotografico e racconta di aver trattenuto il disagio provato per il freddo. “Stavo per morire di freddo, le labbra erano congelate e sorridere era semplicemente impossibile, le dita erano intirizzite e non sentivo più i piedi..ma dovevo far finta di niente”.

Natasha Stefanenko e la sua bellissima famiglia

La Stefanenko vive una vita serena con la sua stupenda famiglia formata da suo marito e sua figlia Sasha che ormai assomiglia sempre più a lei. Oggi nelle Instagram stories ha condiviso sua figlia che leggeva i ricordi che scriveva a suo papà da bambina. Cominciano a ridere insieme e poi la Stefanenko ci rimane male perché non c’è nessuna letterina per lei.

Ma poi ci scherzano su. Prima di uscire poi di casa la Stefanenko fa un in bocca al lupo alla figlia che deve dare un esame importante. E si perché anche se c’è la pandemia, la scuola continua e anche gli esami per gli adolescenti come lei. Nel profilo Instagram della Stefanenko, appaiono molte foto di famiglia. C’è anche un video di Sasha da piccola mentre canta in macchina la canzone di Giorgia, Gocce di memoria ed è carinissima. Sono una bellissima famiglia, quando li si guarda traspare amore e felicità. Sono molto uniti.

La Stefanenko e Luca Sabbioni si sono conosciuti moltissimi anni fa ad una sfilata, lui l’ha vista e ha scommesso con un’amico che l’avrebbe conquistata. Ma lei certo non era una facile, gli ha reso l’impresa difficile e lui si è innamorato, sono uniti dal 1995.

