Nuovi richiami del Ministero per ossido di etilene, la lista si allunga

Non ha pace la controversa questione dell’ossido di etilene oltre i limiti di legge nei semi di sesamo importati dall’India ed utilizzati da moltissime aziende agroalimentari. La lista di prodotti contaminati continua a crescere, sul sito del Ministero della Salute è possibile vedere quotidianamente quali sono i nuovi prodotti ritirati e per i quali è necessario rivolgersi direttamente al rivenditore per il rimborso.

Torniamo a ribadire che l’ossido di etilene è cancerogeno per l’uomo se assunto in dosi elevate. Si tratta di un pesticida utilizzato in India come additivo per diminuire il rischio di formazione della salmonella nei semi di sesamo e in altri cereali, ma è stato utilizzato abbondantemente oltre i limiti che lo impongono allo 0,05 mg al chilo.

La lista dei supermercati rivenditori di questi prodotti è molteplice e coinvolge Carrefour, Cerretto e San Giorgio Spa, Pam Panorama, Lidl e Pavef.

Ossido di etilene, i nuovi prodotti ritirati

Semi di sesamo 500 g e Semi di sesamo 5 kg , lotto di produzione 01/1438 con data di scadenza 31/12/2021. Marchio del prodotto, del produttore e della ragione sociale dell’OSA identico e facente riferimento a Bongiovanni Srl in via Case Molino di Pagliola snc – 12089 Villanova Mandovi (CN).

, lotto di produzione 01/1438 con data di scadenza 31/12/2021. Marchio del prodotto, del produttore e della ragione sociale dell’OSA identico e facente riferimento a Bongiovanni Srl in via Case Molino di Pagliola snc – 12089 Villanova Mandovi (CN). Bio gressini multicereali 200 g , con specifica dei lotti: 175 con TMC 24/03/2021 – 182 con TMC 30/03/2021 – 197 con TMC 15/04/2021 – 198 con TMC 16/04/2021. Marchio del prodotto Natura felice, marchio di identificazione dello stabilimento e nome del produttore Biscopan Srl via Dell’Industria 345 – 45021 Badia Polesine (RO). Nome social dell’OSA Aldi Srl.

, con specifica dei lotti: 175 con TMC 24/03/2021 – 182 con TMC 30/03/2021 – 197 con TMC 15/04/2021 – 198 con TMC 16/04/2021. Marchio del prodotto Natura felice, marchio di identificazione dello stabilimento e nome del produttore Biscopan Srl via Dell’Industria 345 – 45021 Badia Polesine (RO). Nome social dell’OSA Aldi Srl. Panetti rustici, venduti in confezioni da 200 g. Lotto 135 con scadenza al 14/02/2021. Marchio del prodotto Via Verde Prima, ragione sociale dell’OSA Agorà Network S.C.A.R.L., nome di identificazione dello stabilimento e nome del produttore Biscopan Srl via Dell’Industria 345 – 45021 Badia Polesine (RO).

Come per gli altri prodotti, il Ministero consiglia caldamente di prestare attenzione e invita ciascun consumatore di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita.

