Pinguini Tattici Nucleari, chi sono gli ospiti della semifinale di X Factor

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari: il gruppo musicale che nell’ultimo anno ha conquistato il pubblico sarà ospite alla semifinale di X Factor

I Pinguini Tattici Nucleari stanno per concludere un anno che, nonostante le difficoltà, ha rappresentato un grande trampolino di lancio per loro. Il gruppo nasce nel 2010 e inizia a farsi strada nelle piccole realtà della provincia di Bergamo. Il loro primo progetto risale al 2012 quando riuscirono ad autoprodursi l’EP “Cartoni animali” che avrebbe fatto da apri pista ai tre album successivi. L’originalità dei pezzi e l’energia che sono in grado di trasmettere sul palco cattura l’attenzione della casa discografica Sony Music. È sotto quest’etichetta che nasce “Fuori dall’hype“.

LEGGI ANCHE -> Tiziano Ferro, presto delle novità: l’annuncio del cantante

Pinguini Tattici Nucleari, il successo a Sanremo e la conquista del pubblico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pinguini Tattici Nucleari (@pinguini_tattici_nucleari)

Sarà proprio con l’album “Fuori dall’hype” che il gruppo riuscirà a farsi conoscere a un pubblico più vasto, ancora prima di approdare sul palco di Sanremo, e il singolo “Verdura” ne è una prova. Il brano ottiene in pochi mesi il disco d’oro. Lo scorso febbraio debuttano al Festival durante il quale conquistano stampa e spettatori con la loro “Ringo Starr“. Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi portano all’Ariston una ventata di novità, coinvolgendo il pubblico con le loro esibizioni colorite. Nel frattempo viene ristampato il disco intitolato “Fuori dall’hype – Ringo Starr” contenente il singolo e due inediti. “Bergamo” dedicato alla loro città e “Ridere“, tra i brani più ascoltati della stagione estiva.

LEGGI ANCHE -> Festival di Sanremo, Amadeus lancia le prime anticipazioni

Sebbene il gruppo sia stato costretto a rimandare il tour che l’avrebbe visto per la prima volta riempire le arene italiane, per i Pinguini Tattici è tempo di dare inizio a un nuovo capitolo. Con questi presupposti esce “La storia infinita“, seguito dall’ultimo singolo “Scooby Doo“. Entrambe le tracce faranno parte dell’EP in uscita il 4 dicembre, “Ahia!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Una ventata di aria fresca all’interno del mercato discografico italiano, un gruppo di giovani in grado di saper toccare le corde del cuore anche tra un riferimento alla cultura pop e l’altro. Questa sera saranno ospiti della semifinale di X Factor per presentare il loro ultimo progetto ed esibirsi con il nuovo singolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter