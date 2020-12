Pulire la casa è una terapia che seguiamo tutti senza saperlo. Oltre ad aiutare a bruciare le tanto odiate calorie, fa bene alla salute. Scopriamo insieme perché ed in che modo.

Il natale si avvicina e sono in molti ad essere sempre più preoccupati ed afflitti dal pensiero costante della perdita di peso. In modo particolare, questo accade maggiormente alle donne.

Non c’è però motivo di preoccuparsi perché, oltre ad un’attività fisica da poter svolgere a casa, si possono aggiungere anche le pulizie domestiche.

Pulire casa ti permetterà di bruciare calorie. In base al tipo di lavoro domestico ed al tempo impiegato, potrai arrivare a bruciare un numero molto più che considerevole di calorie!

In più, le pulizie casalinghe faranno bene alla tua salute. Questo perché andranno a stimolarti facendoti sentire meglio a livello psicofisico.

Scopriamo i motivi per cui le faccende domestiche ci aiutano a migliorare il nostro benessere e stato di salute.

Le pulizie domestiche che migliorano il benessere psico-fisico

Innanzitutto, passare l’aspirapolvere e pulire i pavimenti può farti dimagrire. Cimentarsi nella pulizia dei pavimenti è uno dei metodi più semplici per bruciare calorie in eccesso accumulate durante la giornata. I movimenti comportano un esercizio fisico innegabile, che rafforzerà la tua muscolatura e ti farà bruciare calorie. Perciò, passa l’aspirapolvere ed il mocio sul pavimento, vedrai rigenerati e più belli non solo i tuoi pavimenti ma anche te stesso! Passarli tutti i giorni ti farà bruciare circa 150 kcal.

Spolverare mette in ordine i pensieri. Mentre spolveri, la gestualità del movimento stesso, ti immergerà nei tuoi pensieri più profondi. Pensa poi che, anche se si tratta di una pratica molto noiosa, spolverare ti fa perdere almeno 25 kcal per 15 minuti al giorno.

Rifare i letti. In questo caso, si tratta di una pratica che ti farà bruciare più di 65 kcal al giorno. Inoltre si pensi alla rigenerazione mentale che si ha nel momento in cui si toglie qualcosa di “sporco” per sostituirlo con qualcosa di pulito. Soprattutto se si pensa a quando la sera ci accoglierà dopo una lunga giornata.

Fare il bucato porterà via lo stress. Il bucato è infatti una vera fonte di benessere, che aiuta la mente a riprendersi in momenti di stress e nervoso. L’idea di lavare gli abiti e renderli puliti e profumati ti farà sentire meglio non solo esternamente ma anche internamente.

Infine, l’attività che più di tutti ti aiuterà nella perdita di peso è: la pulizia del bagno. Poco appetibile ma davvero fruttuosa, si pensi che si possono bruciare 250 kcal al giorno.

Quindi cosa aspetti? Metti i guanti ed inizia le tue pulizie domestiche. Anche se si tratta di una pratica noiosa può davvero aiutare, soprattutto in condizioni di vita sedentaria.

Ovviamente, se vuoi un effetto estremamente benefico per la tua salute, procedi con dei movimenti controllati, assumendo delle posizioni corrette.

In più, bilancia sempre con una buona alimentazione e con una buona idratazione. In questo modo le tue pulizie casalinghe ti faranno davvero perdere peso.

Non disperare, considera piuttosto le pulizie casalinghe come una pratica necessaria ed estremamente benefica sia interiormente che esteriormente!

