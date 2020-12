Quale di queste donne non è la madre? La domanda di un test psicologico

Un test psicologico che propone l’immagine di tre donne sorridenti con in braccio un bambino, chiede di scegliere tra queste qual è la falsa madre. Dietro la risposta si celano diversi aspetti della personalità.

Qual è la falsa madre? Secondo un test psicologico individuando tra tre immagini di madri quella a cui corrisponderebbe la madre non vera, si svelerebbero molti lati della personalità.

Una risposta semplice scelta dall’intuito che rivelerebbe parti nascoste del nostro inconscio. L’immagine proposta raffigura tre madri con in braccio un bambino ma una di loro non è la vera madre.

Scegliendo l’immagine della falsa madre si scoprono alcuni lati della personalità

Secondo questo test psicologico chi riconosce nella prima immagine la falsa madre è una personalità dai tratti gentili, capace di perdonare. E’ autorevole e apprezza la compagnia degli altri.

Nella coppia ama il dialogo e ricopre il partner di attenzioni. Ma in caso di problemi di cuore si chiude e nel duello tra razionalità e sentimento prevale la ragione. Nell’ambito lavorativo è abile in quello che fa e desidera aggiornarsi con costanza. Pertanto questa personalità è più adatta a una professione dinamica piuttosto che a un lavoro dietro la scrivania.

Chi sceglie la seconda donna come falsa madre è una personalità individualista. Ama la solitudine per connettersi con se stessa e per comprendere i suoi pensieri più nascosti.

Malgrado non abbia molto amicizie, ha tutte le caratteristiche per essere un ottimo amico. Dal punto di vista lavorativo cerca sempre nuovi stimoli e si annoia nella routine. Preferisce un lavoro di concetto piuttosto che fisico. E più complesso è, più è appagato

Nell’amore è gentile e sincero con il proprio compagno. Le delusioni d’amore hanno un peso molto forte in quanto ha una personalità sensibile che guarisce lentamente le ferite al cuore.

Infine chi sceglie la terza immagine è una persona buona che ama il lavoro di team. E’ calma e dolce e non si lascia travolgere da nervosismo. Sul lavoro è molto responsabile, non lascia nessun impegno in sospeso. Ama mantenere le promesse fatte. In amore si accompagna con partner in grado di comunicare i sentimenti, a volte anche più di lei. E’ un tipo brillante che malgrado adori circondarsi da amici, preferisce risolvere i problemi da sola.

