Raoul Bova, la confessione sulla sua malattia: “Ora sto bene”

Si tratta di uno degli attori più amati della tv italiana, ma Raoul Bova anni fa ha sofferto di depressione che è riuscito a curare completamente

Era il 2012 quando Raoul Bova incontrò sul set di “Immaturi 2” – film trasmesso anche ieri sera sulle reti Mediaset – Rocío Muñoz Morales, la donna che sarebbe diventata in seguito la sua compagna e dalla cui relazione sarebbero nate Luna e Alma. Molti hanno pianto la fine della relazione Chiara Giordano, dopo oltre dieci anni d’amore e grande affiatamento tra i due.

LEGGI ANCHE –> Fabrizio Corona, la clamorosa rivelazione su Silvio Berlusconi

Il primo ruolo da protagonista Raoul Bova lo ha ottenuto con il film di Carlo Vanzina, “Piccolo grande amore” ma poi da lì un successo dopo l’altro per lui, ma non solo in Italia: Raoul, infatti, ha lavorato anche in alcune produzioni americane come “Sotto il sole della Toscana” nel 2003 film diretto da Audrey Wells. Per lui anche una nuova produzione letteraria con il libro autobiografico “Le regole dell’acqua – Il nuoto e la vita” (Rizzoli) in cui si racconta a cuore aperto, dalla vita privata alle collaborazioni cinematografiche e televisive.

La depressione di Raoul Bova, “Ho vissuto momenti pesanti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

Oggi dopo una lunga carriera, Bova ammette di aver vissuto momenti molto difficili in passato, segnati dalla malattia che lui stesso chiama per nome, depressione, e di aver lavorato su sé stesso per migliorarsi.

LEGGI ANCHE -> Elisa Isoardi, spunta una notizia improvvisa: ma Check Up?

Diverse le interviste che ha rilasciato per spiegare ciò che ha vissuto e che lo ha tenuto costretto a nascondersi. “Ci sono dei momenti nella vita in cui affronti delle difficoltà e sei solo davanti a Dio. Il mio lavoro mi costringe all’autoanalisi, ma ho fatto anche delle sedute con un terapeuta per capire alcuni passaggi che non riuscivo a risolvere da solo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

“E consiglio a tutti, a chi si accorge di non avere più il controllo, a chi ha eccessi di pianto, a chi ha tanta rabbia, a chi non contiene le emozioni, di andare da un terapeuta che riordini le cose. Ho vissuto momenti pesanti. Il malessere mentale è al pari di quello fisico, la depressione non va sottovalutata perché ti porta a fare dei grossi danni alle persone che hai accanto”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.