Romina Power per il compleanno di Ylenia: “Torneremo a sorridere insieme”

Romina Power. La cantante americana pubblica una foto e un pensiero in occasione del compleanno di Ylenia, la sua primogenita scomparsa

Era il 1° gennaio 1994 quando si sono perse le tracce di Ylenia Carrisi, la primogenita di una delle coppie più in vista dello spettacolo italiano: Romina Power e Al Bano Carrisi. Ad oggi nessuno sa che fine abbia fatto, solo congetture. Il padre ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta nel 2013 presso il tribunale di Brindisi, che ha accolto la richiesta. Romina Power, “profondamente amareggiata” dalla decisione dell’ex marito, non si è rassegnata all’idea che la figlia sia deceduta.

Difficile se non impossibile consolare una madre alla quale è stata strappata una figlia in questo modo. Cercando per assurdo di mettersi nei suoi panni, è semplice capire che combattere fino alla fine, fino a conoscere quale sia la verità, sia l’unica via percorribile.

Le ipotesi sul destino di Ylenia Carrisi sono molteplici, supportate da testimoni più o meno credibili. Alcuni pensano si sia suicidata o sia morta per overdose. Altri dicono che sia in un un convento greco-ortodosso in Arizona, altri ancora hanno dichiarato che si sia voluta allontanare dalle luci della ribalta a cui era sottoposta, suo malgrado, e abbia messo su famiglia in un ranch negli Stati Uniti.

Romina Power. Buon 50° compleanno, Ylenia

Ylenia Carrisi avrebbe festeggiato 50 anni il 29 novembre scorso insieme alla sua famiglia. La bacheca Instagram della madre, Romina Power, diventa un album di ricordi dove spesso viene mostrata la figlia scomparsa durante i suoi momenti più belli, quelli spensierati della gioventù.

In occasione del suo compleanno, la celebre cantante americana pubblica un post con la scritta: “Where is Ylenia?” (Dov’è Ylenia?). Una didascalia accompagna l’immagine: “I compleanni sono pensati per essere trascorsi insieme. Dovrebbero essere pieni di gioia, risate e festeggiamenti… Tuttavia, su un altro piano, l’eterno presente collega tutte le persone con cui condividiamo una profonda connessione. In quel piano siamo sempre insieme e l’amore che abbiamo provato l’uno per l’altro rimane eterno. Non importa quanto possa essere difficile il nostro Karma, l’amore non ha fine e questo è ciò che vince alla fine. Possa il nostro amore splendere per sempre”.

Un post del giorno dopo, invece, ritrae di nuovo una bellissima foto di Ylenia con la gambe incrociate sul divano. Il commento recita così: “Sorrideremo di nuovo tutti insieme un giorno. Un giorno, quando il sole splenderà, quando gli uccelli canteranno, quando il vento estivo porterà con sé la promessa di gioia”.

Tra le persone che sono convinte della sua scomparsa volontaria, quindi sia ancora viva e vegeta, c’è anche il fratello Yari. Ha dichiarato di essersi fatto un’idea di dove possa essere la sorella ma che non faccia il primo passo a causa del polverone mediatico che si solleverebbe.

