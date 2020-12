Rosa Perrotta fa palestra a casa, che spettaccolo-FOTO

L’influencer Rosa Perrotta si allena a casa in un tutina aderente che delinea alla perfezione le sue forme, splendida

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

Rosa Perrotta condivide una foto su Instagram mentre si allena a casa, bellissima in tutina da ginnastica. La Perrotta spiega che ci si può allenare comodamente da casa proprio perché le palestre sono chiuse, causa coronavirus. “Le palestre sono chiuse..Siamo in lockdown..Sono in smart working….Stop alle scuse con Virgin Activit ci alleniamo comodamente, con i migliori personal Virgin, ma dove vogliamo”. La Perrotta regala anche un mese di abbonamento a Revolution con il suo codice.

Rosa Perrotta mamma, influencer e superdonna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

La Perrotta è una mamma dolcissima e attenta per il suo Domenico, il figlio avuto dal compagno Pietro Tartaglione. Oltre ad essere una mamma presente per il suo piccolo bambino, è un’influencer a tempo pieno. Non perde mai occasione di mostrare i prodotti che sponsorizza in modi sempre creativi e divertenti. Ha poi molto gusto nel vestirsi, il che la rende una fashion icon. Il suo stile è elegante ma casual, da donna in carriera. Per la Perrotta oltretutto non è stato un periodo facile.

Recentemente una persona vicino a lei è stata molto male e lei si è dovuta assentare per qualche tempo, trascorrendo giorni senza suo figlio. Come se non bastasse gli utenti su Instagram hanno cominciato ad attaccarla perché la vedevano troppo magra. Non è quindi concesso alle influencer di dimagrire a causa di un dispiacere o un momento di stress? Assurda l’insensibilità di alcune persone nel giudicare senza sapere, la vita degli altri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

La stessa Perrotta si era espressa in merito e non si capacitava di tanta cattiveria, ha poi spiegato che il suo dimagrimento era dovuto a un periodo di stress e dolore che ha subito proprio per questa situazione. Tuttavia ha rassicurato i suoi follower dicendo che al momento la situazione è stabile e anche lei sta meglio. Questo si può anche vedere dai social, è tornata a ridere e scherzare con suo figlio e con i suoi fan.

