Salvatore Esposito, la trasformazione del Genny Savastano di Gomorra: fan scioccati

Tutti lo ricordano come Genny Savastano di Gomorra, ma oggi Salvatore Esposito è completamente diverso: ecco il nuovo look sfoggiato dall’attore

E’ l’indiscussa star della serie televisiva Gomorra, nella quale interpreta il boss Genny Savastano. Con un look inconfondibile, Salvatore Esposito è entrato nell’immaginario dei suoi followers, che non sono affatto abituati a vederlo in altre vesti. Con la cicatrice al volto e la cresta ai capelli, ecco come ci è sempre apparso Salvatore Esposito. Tuttavia, dati i recenti scatti pubblicati su Instagram, i suoi fan si sono dovuti ricredere: la trasformazione del loro beniamino li ha letteralmente scioccati.

Salvatore Esposito: la trasformazione che ha sconvolto i fan