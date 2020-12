Silvia Toffanin, quel retroscena inaspettato su Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin e la dichiarazione sul Cavaliere che spiazza tutti. È merito di Fiorello se lei si è lasciata andare alle rivelazioni

Silvia Toffanin, compagna riservatissima di Pier Silvio Berlusconi, incalzata dalla travolgente simpatia di Fiorello si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che riguardano suo suocero, l’ex premier Silvio Berlusconi.

Donna molto posata, dolce e amabile, si fa apprezzare ogni sabato con il suo Verissimo, programma di cui è al timone da diversi anni ormai. Lontana dai social e dal gossip, Silvia preferisce parlarne piuttosto che farne parte, vivendo la sua vita privata lontana dai riflettori.

Ospite di Viva Raiplay con Fiorello ha raccontato qualche retroscena di famiglia che racconta la figura di Silvio Berlusconi in versione nonno, amorevole, pronto a scherzare pur di far gioire i suoi nipotini.

La Toffanin ha raccontato, sollecitata dall’allegria travolgente di Fiorello, di un travestimento dell’ex premier. Un nonno “normale” che a casa lascia da parte le vesti di uomo tutto d’un pezzo, polito e imprenditore, ed è semplicemente nonno Silvio. Ma da cosa si è travestito il Cavaliere?

LEGGI ANCHE –> Pier Silvio Berlusconi e l’addio ai due figli di famiglia: “Sarà sempre casa vostra”

Silvia Toffanin, svela il travestimento di Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin ospite di Fiorello ha ceduto alle sue domande. Lo showman le ha chiesto, infatti, in vista del Natale se l’ex premier sarebbe pronto a trasvestirsi da Babbo Natale. La risposta della padrona di casa di Verissimo ha sorpreso tutti. Ha detto di sì, senza esitazioni. Ha rivelato che fino ad ora non lo ha mai fatto ma potrebbe farlo senza problemi in quanti già un’altra volta si è travestito.

Silvio Berlusconi ha indossato i panni di Spiderman per far contenti i suoi nipotini e la rivelazione arriva da una fonte sicura. Chi meglio della nuora poteva dirlo. Ecco perché anche le vesti di Santa Claus non sarebbero un problema, spiega la Toffanin, per amore dei bambini.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stanno insieme da molto tempo, hanno due bambini ma non si sono mai sposati. Un dettaglio per loro due e per tutta la famiglia. La presentatrice ha un ottimo rapporto con il suocero, uno importante e di rilievo che per lei è solo una persona di famiglia.

LEGGI ANCHE –> Fabrizio Corona, la clamorosa rivelazione su Silvio Berlusconi

È stata lei stessa ad ammettere che l’affinità c’è tra loro due, mai uno screzio o delle incomprensioni, solo molta stima ed affetto. Silvio Berlusconi è un nonno modello e non si potrebbe desiderare di più ha ammesso la Toffanini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.