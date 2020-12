Stash dei The Kolors è diventato papà: “E’ appena nata Grace”

E’ nata Grace, la figlia di Stash, frontman dei The Kolors, e Giulia Belmonte: l’annuncio del cantante su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

“E’ appena nata Grace“: l’annuncio che Stash ha postato su Instagram sta facendo, in poche ore, il giro del web. Il frontman dei The Kolors e la sua compagna, Giulia Belmonte, sono divenuti genitori di una splendida bambina. “Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento“, ha rivelato il cantante, pubblicando una foto assieme a Giulia. I fan si sono immediatamente congratulati con loro: “Tanti auguri ragazzi e benvenuta Grace“, scrivono alla coppia.

LEGGI ANCHE> Stash dei The Kolors, il tenero bacio al pancione della fidanzata FOTO

Stash e Giulia Belmonte: tutto su di loro

Il cantante Stash – nome d’arte di Antonio Fiordispino – e Giulia Belmonte sono una coppia oramai dal 2019. Proprio quest’oggi, a coronare il loro idillio amoroso, è arrivata la piccola Grace, prima figlia dei due. Su Instagram, i fan sono letteralmente impazziti di fronte alla notizia.

Stash è noto al pubblico per essere il frontman dei The Kolors, la band che, nel 2015, vinse il talent Amici di Maria De Filippi. Proprio durante una puntata della scorsa edizione del format, il cantante aveva annunciato al pubblico la notizia della futura paternità.

Giulia Belmonte, classe 1995, lavora invece nel settore del giornalismo e della comunicazione. Le sue esperienze principali si legano a programmi sportivi, ma anche all’archeologia: la compagna di Stash è comparsa infatti accanto ad Aristide Malnati, nella trasmissione Storia e Misteri.

LEGGI ANCHE> Maria De Filippi, rivelato il segreto di Stash: emozione in diretta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

Attualmente, la coppia convive a Milano, e la loro vita non sarà più la stessa a partire da oggi. Stash, nel commentare la nascita di sua figlia, si è complimentato anche con la compagna: “Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!“, ha rivelato ai fan.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.