Strage di Erba, Rosa Bazzi denunciata da Pietro Castagna

Strage di Erba, per Rosa Bazzi in arrivo una denuncia da parte di Pietro Castagna. L’accusa? Diffamazione.

Negli ultimi giorni si (ri)parla molto della Strage di Erba per dei nuovi risvolti che potrebbero ribaltare uno dei casi che ha indignato particolarmente l’intero paese. I condannati, Rosa Bazzi e Olindo Romano stanno scontando la pena in carcere ma negli ultimi tempi è sorta la domanda: Se fossero innocenti? Le Iene si sta molto dedicando sulla coppia Bazzi-Romano per smussare alcuni angoli rimasti coperti nonostante il lungo processo. Le nuove testimonianze potrebbero scagionare la coppia e quindi potrebbero non essere loro i responsabili della strage, azioni tanto selvagge che farebbero pensare che siano state poste in essere da altri soggetti collocabili – per così dire – nel mondo della criminalità. La Bazzi, sentita proprio nel servizio Le Iene a loro dedicato, avrebbe dichiarato la propria innocenza, puntando il dito contro Pietro Castagna.

Rosa Bazzi, la denuncia per diffamazione

Pietro Castagna non avrebbe gradito assolutamente le dichiarazioni di Bazzi in onda su Italia Uno tanto da decidere di ricorrere alle vie legali: la denuncia nei confronti della donna per diffamazione. La denuncia sarebbe arrivata al Gup di Como il quale starebbe valutando se vi sono gli estremi della punibilità. Tuttavia, secondo la Procura l’atteggiamento della Bazzi durante la sua “intervista” e quel puntare il dito non sarebbero diffamatori. Sono numerose le piste che si stanno seguendo perché il caso è fitto di mistero e quindi pare proprio che non tutta la verità sia ancora uscita allo scoperto.

Negli ultimi giorni è stata divulgata la notizia della positività al Covid-19 per Rosa Bazzi, ma la donna sarebbe asintomatica.

