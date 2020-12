Test visivo: metti alla prova le tue capacità di concentrazione

Pronti a scoprire qual è il vostro livello di concentrazione? Oggi vi proponiamo un test visivo che vi permetterà di capirlo attraverso un’immagine

Per superare il test visivo che vi stiamo per proporvi saranno fondamentali due caratteristiche: concentrazione e capacità di osservazione. Solo così potrete rispondere correttamente a quello che vi stiamo per chiedere. La prova sta facendo il giro del web e secondo alcune testate giornalistiche spagnole, il test è stato creato dall’utente Twitter di nome Bocetarey. Sembra che nessuno riuscisse a rispondere in modo corretto, così alla fine l’ideatore ha provveduto a fornire la risposta.

Test visivo: quanti delfini ci sono nell’immagine?

Apparentemente semplice il test racchiude in sé un inganno per l’occhio umano. Ecco perché risulta difficile riuscire a rispondere alla semplice domanda: quanti sono i delfini che compaiono in questa immagine? Bisogna fare attenzione a capire il numero reale.

L’autore ha creato delle sovrapposizioni tra più delfini di varie dimensioni. Il risultato è che si confondono tra di loro. Questo meccanismo di disposizione dei disegni che ritraggono i delfini distrae e riesce così a confondere gli occhi. Ne deriva un input sbagliato al cervello che finisce per non dare la risposta esatta. Dopo una prima occhiata i delfini sono nove, ma se si fa più attenzione si notano gli altri. Quindi è bene soffermarsi su dei dettagli, non su tutto il corpo degli animali.

Meglio soffermarsi sulle pinne o sulle code in sovrapposizione. Così dove sembra di intravedere un solo pesce, se ne scoprono due o più. E voi quanti delfini siete riusciti a trovare?

