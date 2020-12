Valentina Ferragni, candida sotto la prima neve di Milano. Bellissima – FOTO

La piccola Valentina Ferragni ha appena condiviso l’ultimo scatto social che la vede imbancata sotto la prima neve fresca di Milano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Valentina Ferragni, classe 1992 e prossima al compleanno il 29 dicembre, non è più solo da considerare la terza sorella di Chiara Ferragni, la piccola di casa senza contenuti. Lei in silenzio ma a testa alta si sta facendo strada nel mondo dell’imprenditoria e il suo salto nel web come influencer sta riscuotendo molto consenso da parte dei fan che la seguono quotidianamente.

Ha anche lanciato da poche settimane il suo nuovo brand di gioielli chiamato “Valentina Ferragni Studio” che realizza orecchini Uali Zirconia in diverse placcature, e che stiamo apprezzando anche alle orecchie di moltissime influencer dello show business che con molto piacere stanno facendo pubblicità a lei e al marchio che sta decollando.

Valentina Ferragni, “First snow in Milano”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Con il fidanzato Luca Vezil, tra un workout casalingo e le faccende domestiche, li abbiamo lasciati qualche giorno fa nella preparazione dell’albero di Natale. Nell’ultimo post erano stretti insieme all’amico peloso Pablo davanti all’albero di Natale, che la stessa Valentina ha precisato non essere stato acquistato ma noleggiato presso L’Emporio di Turate, un gesto per rispettare l’ambiente e puntare sulla sostenibilità del pianeta.

Ieri invece, con la prima nevicata dell’anno, moltissimi ne hanno approfittato per realizzare qualche scatto sotto la neve e neppure Valentina si è lasciata scappare questa goduriosa opportunità. Nella foto condivisa sulla pagina Instagram la vediamo bardata di cappotto e cappello nero firmato Chanel in centro a Milano mentre la neve le si posa candidamente sui vestiti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Rossetto corallo vistoso e nulla di più, ha lo sguardo felice di chi con tanta trepidazione sta aspettando le feste ed è felice della neve che colora l’ambiente per ricreare l’atmosfera ideale per vivere appieno le feste. “Ma sei spettacolare 😍🌼”, “Favolosissima nella neve💘” scrive qualche fan. Il post ottiene in pochissimo 109mila like.

