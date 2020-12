Valentina Vignali “esce a comandare”. Sdraiata per strada mostra tutte le sue qualità – FOTO

Nuovo scatto Instagram per Valentina Vignali: l’influencer, accovacciata sulla strada, sfoggia un look davvero impeccabile. Favolosa!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

“Jordanata abbinata al giaccone e si esce a comandare“, scrive Valentina Vignali nella didascalia dell’ultimo post di Instagram. L’influencer, accovacciata sulla strada, ha indosso un giubbotto verde in tinta con le scarpe, della medesima marca. La cuffia esibita dalla Vignalona le tiene fermi i lunghissimi capelli scuri, che scendono a contornare il volto angelico.

I followers si complimentano di fronte a tanta bellezza: “A me piaci anche in vestaglia e ciabatte“, ironizza qualcuno.

LEGGI ANCHE> Elisabetta Canalis baciata dal tramonto. La silhouette è a prova di likes | FOTO

Valentina Vignali: è lei la nuova testimonial di Victoria’s Secret

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

La carriera di Valentina Vignali è stata un susseguirsi di successi. Oltre alle vittorie ottenute in ambito sportivo, in qualità di cestista, la bella influencer sta spopolando anche come modella. I suoi 2,3 milioni di utenti, così come la sua fisicità, non potevano di certo passare inosservati ad uno dei marchi più famosi al mondo: Victoria’s Secret.

La modella, originaria di Rimini, è stata infatti scelta come testimonial per la nuova collezione di intimo. “Questo per me è un sogno che si avvera, sono immensamente felice“, ha svelato la cestista ai suoi followers. In passato, la Vignali ha già prestato il proprio volto a marchi famosissimi, come quello di Playboy.

Proprio di recente, Valentina ha deciso di condividere alcuni scatti di questa nuova esperienza, facendo sognare i suoi followers. Tra pose in intimo e completi sensualissimi, la Vignalona ha esibito con orgoglio le proprie curve, ed un fisico scolpito in ogni punto. Uno spettacolo per soli maggiorenni!

LEGGI ANCHE> Valentina Vignali stesa in terra e jeans, aperture che fanno male FOTO

I followers, di fronte alle “grazie” messe in mostra dalla cestista, non sono riusciti a trattenersi. Valentina ha ricevuto le lodi e i complimenti di tutti: “Fisico al top, che bellezza Vale“, “Atomica!“, le scrivono gli utenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.