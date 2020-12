Ha violato il coprifuoco, era al bar con amici. Multata celebrità dello sport

Una celebrità dello sport è stata beccata mentre si trovava al bar con gli amici oltre l’orario consentito. Scopriamo di chi si tratta

La legge è uguale per tutti. Noi aggiungiamo anche che il DPCM non guarda in faccia nessuno. Infatti è giunta notizia della multa arrivata all’indirizzo di una celebrità dello sport, tra le più amate e seguite d’Italia.

Si tratta della campionessa paraolimpica Bebe Vio. Non è solo un talento indiscusso di fioretto individuale, è anche una semplice ragazza a cui piace stare in compagnia dei suoi amici. Il 2020 ha messo duramente alla prova la capacità di tutti di coltivare i rapporti interpersonali.

Celebrità dello sport multata: Bebe Vio colta in fallo

Purtoppo, Bebe Vio, si è trattenuta in un locale ben oltre l’orario che le norme attuali impongono come limite, ossia le 18.00 . Coprifuoco già scattato e la giovane è stata colta in fallo, probabilmente senza essersi resa conto, tra una chiacchiera e l’altra, dello scorrere del tempo. La vicenda risale al 29 novembre scorso; ne hanno dato notizia i quotidiani veneti del gruppo Gedi. Tutto è avvenuto nel comune di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove risiede la famiglia della campionessa di scherma.

Le forze dell’ordine sono state avvertite da alcuni residenti del luogo. La campionessa si trovava all’interno del locale intorno alle ore 20.00 con altri avventori. Come stabilito dalle norme vigenti, all’esercizio sarebbe stato consentito attuare solo servizio d’asporto in quell’orario. Bebe Vio è stata multata per l’ammontare di una somma di 400 euro. Al locale che non ha rispettato il DPCM, è stata imposta una chiusura per un totale di 5 giorni.

