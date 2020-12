Virginia Raffaele e il ricordo straziante per l’amico scomparso: “Insieme, almeno qui” – FOTO

La comica Virginia Raffaele ha postato uno scatto insieme all’amico Gigi Proietti, è ancora vivo il suo ricordo dopo la morte avvenuta un mese fa

Virginia Raffaele è brava, simpatica, auto ironica e pure sexy. L’imitatrice romana però spesso preferisce puntare sulla sua altissima professionalità che abbiamo potuto constatare con mano allo scorso Festival di Sanremo, dando prova di grandi capacità di conduttrice sarcastica e a volte drammatica.

Il pubblico la ama per le sue imitazioni e il suo sapersi celare per quanto riguarda la sua vita privata di cui non sappiamo quasi nulla. I suoi 494mila follower la amano e la seguono nelle sue diverse avventure televisive e teatrali.

Virginia Raffaele, “Io lo amo ancora tanto”