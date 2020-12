Vite al Limite. Leneatha Reed, 273 kg. Perchè ha lasciato lo show

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Leneatha Reed

Leneatha Reed è la protagonista della sedicesima e ultima puntata, fino a ora, della popolare trasmissione Vite al limite. La donna era già conosciuta sul web poiché possedeva un blog in cui scriveva aggiornamenti sul suo stato fisico, poichè era arrivata a pesare 273 kg a soli 40 anni. I produttori della trasmissione televisiva si sono accorti di lei e hanno deciso di tenderle una mano.

La quarantenne proveniente da Meridian, nello stato del Missouri, è madre di una bambina di 2 anni. Ha spiegato che il suo aumento di peso è dovuto a delle complicanze di un intervento chirurgico di riduzione del seno. E’ stata costretta, infatti, a prendere steroidi che gradualmente l’hanno portata ad ingrassare. In un’intervista aveva detto: “Non posso nemmeno andare al cinema perché per me è difficile stare sulla sedia. Quando sono andata a vedere il film ‘Black Panther’ è stato davvero imbarazzante perché hanno dovuto farmi sedere a parte su una sedia nella sezione disabili. Mi sono detta che tutto ciò doveva finire”.

Per questo motivo Leneatha Reed ha deciso di recarsi a Houston, in Texas, per farsi visitare dal dottor Nowzaradan. Si è mostrata inizialmente molto positiva e dotata di grande forza di volontà. Ha affermato di recarsi in palestra in modo da bruciare le calorie necessarie a rimettersi in forma. Tuttavia, nel corso dei mesi, ha saltato diversi appuntamenti con il chirurgo bariatrico, sostenendo di avere altre priorità, come badare a sua figlia. Ha avuto i colloqui con il dottor Nowzaradan attraverso delle videochiamate, sostenendo di avere troppi impegni poiché è nelle condizioni di essere una mamma single.

In realtà c’è poco altro da dire sul suo conto. Leneatha Reed ha lasciato la trasmissione dopo solo sei mesi, ancor prima di fare dei reali progressi. I canali social che prima utilizzava al momento sono poco operativi. A quanto pare ha disattivato il suo profilo Facebook dopo il reality. La pagina pubblica che prima le aveva regalato un successo virale non è più stata aggiornata. Ne possiamo dedurre che i suoi progressi si siano interrotti, le auguriamo comunque di raggiungere i suoi obiettivi è che la sua salute diventi un’ importante priorità.

