Wanda Nara senza limiti su Instagram: l’argentina ha condiviso uno scatto spettacolare in cui indossa un perizoma favoloso.

Wanda Nara, da qualche giorno, ha lasciato la sua famiglia a Parigi per volare da sua madre e sua sorella in Argentina. La showgirl sa come sfruttare la vetrina dei social network e svela ai follower tutto ciò che fa. Un paio di sere fa, la 33enne ha postato uno scatto in compagnia della sorella Zaira.

La moglie e agente di Mauro Icardi è tornata nuovamente ad infuocare il mondo del web condividendo una fotografia con le sue forme in bella mostra. L’argentina è distesa sul divano e sta utilizzando uno strumento per rafforzare i suoi glutei. La classe 1986 indossa un perizoma da infarto che mette in risalto il suo fondoschiena. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

