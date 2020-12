Al via la sesta puntata dei Live di X Factor 2020: chi è il concorrente eliminato al termine delle due manche.

La sesta (e penultima) puntata dei Live di X Factor è stata composta da due manche senza ballottaggio diretto. La somma dei voti del pubblico alla fine delle due manche ha decretato la scelta dei due concorrenti a rischio eliminazione. Come sempre l’ultima parola è stata lasciata ai giudici.

X Factor 2020, l’eliminato della semifinale

La prima manche si è aperta con la sfida dei duetti. Blind ha aperto la puntata cantando Baby insieme a Madame, subito seguito da Casadilego e Lazza. Terzi i Little Pieces of Marmellade in coppia con Alberto Ferrari dei Verdena. È toccato infine a Mydrama che ha cantato Chic insieme ad Izi e a N.A.I.P in coppia con Elio di Elio e le storie tese.

La seconda manche, dal titolo My Song, ha visto invece i concorrenti sfidarsi con i loro cavalli di battaglia. Questo i brani che sono stati portati sul palco dai cinque aspiranti cantanti:

Mydrama: Spigoli

Blind: Como Habla (versione originale sulla base di Good Times)

Little Pieces of Marmalade: Gimme all your love

N.A.I.P: Milano circonvallazione esterna

Casadilego: Lego House

Alla fine delle due manche i concorrenti al ballottaggio sono stati Blind e Mydrama. Con tre voti a favore ed uno contro, è stata Mydrama dover lasciare il talent.

