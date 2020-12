X-Factor, Mika cambia look in onore di N.A.I.P: irriconoscibile – FOTO

Una trasformazione sconvolgente quella di Mika ad X Factor 2020. Per presentare N.A.I.P. il giudice assume le sue sembianze.

La sesta puntata di X Factor 2020 parte con una marcia in più. In occasione della presentazione di N.A.I.P. durante la prima manche, Mika ha deciso di vestire i panni del concorrente più anti-convenzionale e sorprendente dell’edizione. Con una giacca verde scuro ed una barba finta, il giudice ha strappato un sorriso al pubblico in studio, ma anche a quello da casa.

Mika con barba e giacca verde: grande show ad X Factor

Eccolo Mika in versione N.A.I.P., poco prima dell’esibizione del suo concorrente con Elio di Elio e le storie tese. I due si sono esibiti con una magistrale esibizione de La canzone monotona, ma è stato lo show del cantante libanese a rubare davvero il cuore del pubblico. Mika ha speso molte parole di stima ed affetto per N.A.I.P., definendolo la vera e propria sorpresa di questa edizione, oltre che una vera e propria montagna russa di emozioni. Il giudice ha voluto anche ringraziare il suo concorrente per le esperienze sempre nuove che le sue canzoni gli hanno fatto vivere.

Mika ha fatto ridere davvero tutti, compresi Emma e Manuel Agnelli, che solitamente non si scompongono.

