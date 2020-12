X-Factor, N.a.i.p omaggia Manuel Agnelli, la reazione del giudice è unica

Durante la semifinale di X-Factor il concorrente Naip omaggia il frontman degli Afterhours interpretando una sua canzone.

N.A.I.P., all’anagrafe Michelangelo Mercuri, è un concorrente molto apprezzato in questa edizione di X-Factor dove è arrivato in semifinale insieme a Mydrama, Blind, Casadilego e i Little pieces of marmelade.

Ventinovenne, la passione per la musica gli è venuta tardi, a 16 anni ma da quel momento non l’ha più abbandonata iniziando a studiare gli strumenti e specializzandosi il più possibile tanto da approdare al talent e diventare protagonista dei live.

Il suo nome d’arte sta per ‘nessun artista in particolare‘, ama tutta la musica, da Eminem a De André.

N.a.i.p. capitanato da Mika, suo coach avendo la guida degli over di questa edizione, ha accettato la sua proposta di portare un pezzo degli Afterhours.

Esibizione difficile soprattutto per la presenza in giuria di Manuel Agnelli, frontman della band che ascolta e giudica la sua performance.

N.A.I.P. canta gli Afterhours davanti a Manuel Agnelli

Nella seconda parte della gara N.A.I.P presenta un brano molto difficile, soprattutto sotto gli occhi attenti di Manuel Agnelli. Si tratta di: ‘Milano Circonvallazione esterna‘, uscito nel 1999 all’interno dell’album ‘Non è per sempre‘.

Esibizione di livello stando ai commenti dei giudici. Agnelli apprezza N.AI.P. e la sua scelta, definendola azzardata ma ben riuscita.

“Ti sei preso un bel rischio, l’ho saputo solo oggi che avresti portato questa canzone. Ho scritto testi molto più orecchiabili. Tu lo hai reso credibile“.

Sorpreso ed emozionato l’artista di Lamezia Terme che ha riscosso commenti di stima ed elogio dopo questa performance.

“Tu hai le palle di titanio“, prosegue il giudice sottolineando i rischi che si è preso il cantante.

N.A.I.P. in seguito a questa esibizione si è aggiudicato la finale di X-Factor insieme a Casadilego, Blind e Little pieces of marmelade. Eliminata Mydrama.

