10 domande a Paola Gianotti, tutto sulla donna dei record

La nostra video intervista a Paola Gianotti, grande sportiva e oggi anche coach, speaker motivazionale e autrice

Paola Gianotti ha accettato di raccontare la sua mirabolante storia a YesLife e insieme a lei abbiamo realizzato una video intervista molto intensa. Paola ha cambiato completamente la sua vita. Ha dovuto chiudere nel 2012 la sua azienda e così si è reinventata. Ha deciso di mettersi in discussione e di iniziare a girare il mondo in bici.

Oggi è una donna da record, ha infranto 3 Guinness World record, tra cui il diventare la donna più veloce al mondo a circumnavigare il globo in bici. Oggi è anche coach, speaker motivazionale e autrice di diversi libri. A noi di YesLife ha raccontato tutto questo.

Paola, sei una donna da record. 3 Guinness World Record, tra cui quello di diventare la donna più veloce al mondo a circumnavigare il globo in bici in 144 giorni. Come è nata l’idea di tentare questa impresa?

Nasce da una parte da quando ero piccola, di girare il mondo in bicicletta e ho avuto sempre due componenti dentro di me molto forti: lo sport e il viaggio. Quando ho deciso di fare il giro del mondo in bicicletta è stato quando ho attraversato una crisi importante, avevo appena chiuso la mia società di organizzazione di eventi a causa della crisi, aveva 32 anni e aveva messo un po’ in discussione tutte le mie scelte di vita. In quel momento ho scelto di ribaltare la mia vita cercando di coniugare quelle che erano le mie due passioni più grandi e cercare di farle diventare un vero e proprio lavoro. Ecco perché ho deciso di fare il giro del mondo in bicicletta, un anno sabatico ma anche un modo per utilizzarlo come lavoro.

Dopo aver fatto il giro del mondo in bicicletta come è cambiata la tua vita?

Da quando son tornata quel 30 di novembre del 2014 ad Ivrea, nella mia città, con questo record in tasca è tutto cambiato perché avevo realizzato il più grande sogno fino ad allora della mia vita e mi ero resa conto che potevo raggiungere “tutto quello che volevo” perché mi sembrava tutto più possibile e quindi da quel momento la mia vita è completamente cambiata e ho continuato a fare tante imprese battendo altri due Guinness World Record. Quando fai delle imprese così importanti non puoi più tornare indietro perché non solo tu cambi nel tuo modo di vivere ma cambi tu con i tuoi pensieri.

Se ti guardi indietro, a quando hai mollato tutto e hai cambiato vita, pensi che lo rifaresti ancora?

Lo farei non nel 2014 ma nel 2005 perché ho aspettato troppo per decidere chi volevo essere. Rifarei tutto e anticiperai anche un po’ di anni così almeno a quest’ora avrei fatto ancora di più cose.

