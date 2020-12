Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 4 Dicembre

Accadde oggi. Il 4 Dicembre è il 338º giorno del calendario, quest’anno 339° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 4 dicembre si festeggia San Giovanni damasceno, venerato sia dalla Chiesa Cattolica che da quella ortodossa. Fu dichiarato dottore della Chiesa nel 1890. E’ stato un teologo arabo. Mancano 27 giorni alla fine dell’anno.

Leggi anche >>> ACCADDE OGGI. I FATTI PIÙ IMPORTANTI NELLA STORIA ACCADUTI IL 3 DICEMBRE

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1532 – La sacra sindone danneggiata in un incendio.

1563 Uccisa La Baronessa di Carini, Laura Lanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ecclesia Catholica Romana (@summus_pontifex)

1642 – Muore il cardinale Richelieu, politico e vescovo francese.

1674 – Fondazione sulle rive del Lago Michigan della futura città di Chicago.

1679 – Muore il filosofo inglese Thomas Hobbes.

1791- Pubblicato il primo numero della rivista The Observer.

1918 – Woodrow Wilson si reca in Francia per i negoziati di pace della Prima Guerra Mondiale. È il primo presidente degli Stati Uniti in territorio mentre è in carica.

1949 – Nasce l’attore Jeff Bridges.

1964 – Nasce l’attrice Marisa Tomei.

1968 – Viene fondato il quotidiano l’Avvenire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JAY-Z (@jayzz_official)

1969 – Nasce il produttore, rapper, marito di Beyoncè, Jay-Z.

1975 – Muore la filosofa Hannah Arendt.

1979 – Muore l’ex presidente della camera, Nilde Iotti.

1980 La band Led Zeppelin annuncia lo scioglimento in seguito alla morte del batterista John Bonham.

1989 – Nasce la Lega Nord.

1991 – La compagnia aerea Pan American World Airways, conosciuta come Pan-am cessa di operare dopo 64 anni.

Leggi anche >>> ACCADDE OGGI. I FATTI PIÙ IMPORTANTI NELLA STORIA ACCADUTI IL 2 DICEMBRE

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frank Zappa (@zappa)

1993 – Muore il chitarrista statunitense Frank Zappa.

2006 – Britney Spears è il termine più cercato su Yahoo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.