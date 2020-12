Achille Lauro lancia un’attesa collaborazione per il singolo di Natale

Chiude l’anno in bellezza Achille Lauro che presenta il nuovo progetto discografico accompagnandolo al singolo natalizio “Jingle Bell Rock”

Si conclude la trilogia di album iniziata con “1990” e proseguita con “1969 – Achille Idol Rebirth“, creata per omaggiare la musica del passato. Esce oggi “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band” che, come si può dedurre dal titolo, ha lo scopo di rifarsi alle atmosfere musicali dei primi anni del Novecento. “Raccontano un’epoca di liberazione, sfogo, reazione, evoluzione” -spiega Achille- “Sono gli anni del primo dopoguerra, della fine dell’influenza spagnola, di una breve e meravigliosa parentesi in cui l’umanità ha trovato sconsolato riparo”. Otto tracce tra cui una collaborazione con Gigi D’Alessio in “Tu vuo’ fa’ l’americano” e con Gemitaiz e Izi in “Bvlgari Black Swing“. Chiude il progetto un brano natalizio scelto come nuovo singolo.

“Jingle Bell Rock”, la versione di Achille Lauro e Annalisa

Il nuovo singolo è “Jingle Bell Rock“, l’iconico brano natalizio che Achille ha voluto rivisitare insieme alla straordinaria voce di Annalisa. I due si erano già trovati a collaborare in passato in “Sweet Dreams“, presente nell’album “1990“, e prima ancora sul palco di Sanremo. Lo scorso febbraio Lauro durante la serata dei duetti ha stupito il pubblico presentandosi vestito e truccato dall’icona musicale David Bowie e accanto ad Annalisa ha cantato “Gli uomini non cambiano“. Un’esibizione che ha emozionato e sorpreso i più scettici.

La scelta del primo estratto è legata all’avvicinarsi delle feste natalizie e la volontà di regalare alle persone un po’ di spensieratezza. “Jingle Bell Rock” è una delle canzoni più ascoltate in questo periodo dell’anno e la versione realizzata da Achille e Annalisa è un perfetto omaggio al brano di Bobby Helms, sebbene siano riusciti a renderla piuttosto originale.

I primi due “capitoli” di questa trilogia hanno ottenuto un grande successo, assicurando ad Achille il primo posto nelle classifiche di vendita. Ora è arrivato il momento di godersi anche l’ultimo disco, disponibile nei negozi e sulle piattaforme digitali.

