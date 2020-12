Albano è stato accusato di aver raccomandato la figlia Jasmine, ma Antonella Clerici racconta la verità

Il famoso cantante Albano Carrisi, che continua a calcare i palchi in un modo e nell’altro, è stato però accusato di aver raccomandato sua figlia Jasmine. Che è comparsa accanto al padre nel programma The Voice come giudice. Chiaramente, siccome la giovane non ha esperienze pregresse viene accusata di essere stata raccomandata dal padre. Che è un famoso cantante con alle spalle una carriera gigantesca.

Antonella Clerici difende Jasmine e spiega perché è stata scelta per il programma

In primis Maurizio Costanzo si è espresso sulla vicenda spiegando che è normale che un padre aiuti un figlio quando può farlo. E questo accade in ogni ambito lavorativo non solo in quello dello spettacolo. La giovane Carrisi è stata ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane e in collegamento c’era anche Antonella Clerici. Che ha spiegato finalmente per far tacere le critiche il motivo della presenza di Jasmine nel programma. La Clerici spiega dunque che la giovane è educata e rispettosa, entra in punta di piedi. Aggiunge anche che è stata addirittura lei a pregare Albano di portarsi la figlia, dato che è una ventata di giovinezza.

Spiega poi che è molto contenta della scelta e che la giovane si è rivelata molto carina. La giovane inoltre ha sfondato da poco nel mondo della musica con il suo brano Ego, e poi con un papà così certo non le mancano le basi musicali. La Carrisi ha raccontato alla Daniele che sulle scelte a The Voice è molto in linea con il papà Albano, confida che hanno gli stessi gusti.

Tuttavia sostiene di seguire molto i suoi consigli in generale ma non si fa influenzare. La giovane ha anche confessato di essersi sentita in difetto di fronte a tanti collaboratori esperti e ricchi di esperienza ma ora è a suo agio ed è contenta di portare l’opinione dei giovani sul palco.

Anche Albano conferma che a voler Jasmine a The Voice è stata proprio la produzione, che ha notato le qualità della giovane grazie al suo singolo Ego. Jasmine conclude sostenendo che lei non giudica ma esprima un opinione giovanile sulle performance.