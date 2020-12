Alessia Marcuzzi, sexy e ammicante con uno spacco far girare la testa – Foto

Alessia Marcuzzi strega i fan con il suo abito color oro. Uno scatto inedito da far drizzare le antenne. Curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Siete nel posto giusto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Ancora una volta stupisce i fan con il suo look sexy e stravagante Alessia Marcuzzi. Sguardo super ammiccante e magnetico, capace di far confondere chiunque.

Il tutto reso ancora più strabiliante dall’abito color oro con uno stacco da lasciare davvero a bocca aperta.

Alessia Marcuzzi: nonostante i momenti difficili non rinuncia a pubblicare scatti sensuali sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)



La conduttrice de Le Iene viene da un anno molto difficile. Qualche mese fa, infatti, è stata protagonista di un gossip che ha fatto il giro di tutto il web. Secondo questo pettegolezzo, sarebbe stata la Marcuzzi la causa della rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Una voce che è stata subito messo a tacere dalla Marcuzzi che ha smentito sui social la notizia del presunto flirt con Stefano De Martino.

Nelle ultime ore la bellissima bionda de Le Iene ha anche dichiarato di essere in psicoterapia da un anno. Inoltre, si è detta consapevole di essere vista come quella che fa i figli con tutti e ha ammesso: “Di un uomo direbbero altrettanto?”.

Al settimanale Grazia ha confessato anche che all’inizio rispondeva a quasi tutti i commenti contro di lei. Con il passare del tempo, però, ha capito che, così facendo, sta solo peggio.

La conduttrice sembra proprio che si sia messa a nudo in questa intervista dove ha spiegato anche di avere tante fragilità. La sexy presto raggiungerà la soglia dei 50 anni, un’età che secondo lei molto complicata.

Alessia Marcuzzi si dedica anima e corpo anche ad un’attività imprenditoriale che si occupa della produzione di una linea di creme e borse made in Italy: “Sono fiera, in questo momento, di riuscire a dare lavoro a tante persone. Sai, a volte mi hanno criticata, mi dicono: ma tu che fai la televisione, perché fai pure altro? Perché mi sento in colpa nell’essere fortunata”.

Nel frattempo, la bella Alessia non perde occasione per pubblicare i suoi scatti ammiccanti sui social scatenando le fantasie dei fan che scrivono: “Sei una bomba 😍😍😍, Grande Alessia sei sempre stupenda👏👏👏❤️, mi piaci tantissimo, sei bella ed intelligente🙌😘”.

