Alessia Marcuzzi non smette di incantare sui social: la conduttrice ha postato uno scatto da urlo su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi è sicuramente una delle conduttrici più amate e seguite dal pubblico italiano. La romana è talentuosissima e come se non bastasse è anche una donna bellissima e attraente. La 48enne è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove è seguita da 5 milioni di follower. La Marcuzzi ama condividere scatti in cui mette in mostra il suo fisico spettacolare e le sue curve da urlo.

Alessia, qualche minuto fa, ha condiviso su Instagram l’ennesima foto da capogiro. La presentatrice ha decisamente mandato in visibilio i suoi fan. Le sue gambe da urlo sono in primissimo piano e lasciano tutti a bocca aperta.

Alessia Marcuzzi, niente pantaloni e gambe da urlo: fantastica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia poco fa ha incantato la sua platea postando una fotografia da paura. La presentatrice indossa una camicia a quadroni molto appariscente e offre al pubblico il suo profilo. Come al solito, il rossetto rosso mette in risalto le sue magnifiche labbra. Il lato di sotto, invece, è totalmente scoperto e le sue gambe spettacolari sono in bella mostra. Ai piedi il tocco di classe, con tacchi vertiginosi.

“Così, giusto perché fa freddo”, ha scritto la romana scherzando nella didascalia. In pochi istanti il post ha già raccolto 19mila cuoricini. Gli utenti stanno anche commentando con enfasi, usando parole chiare e di ammirazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

La classe 1972, qualche ora prima, ha messo in rete una fotografia stupefacente in cui indossava un vestitino dorato con décolleté in risalto.

