Alice Basso ha condiviso uno scatto magnifico poco fa su Instagram: l’influencer indossa un completo intimo da urlo e le sue curve sono in bella vista.

Alice Basso è una delle influencer più amate dagli italiani. La 41enne è particolarmente seguita su Instagram: il suo account vanta infatti ben 720mila follower. La nativa di Venezia lavora anche come modella e spesso pubblicizza marchi di caratura mondiale tramite i suoi canali social.

La Basso è dotata di un fisico pazzesco. Le sue curve da sogno non passano mai inosservate e fanno impazzire i numerosissimi fan. Ogni singolo post condiviso dall’influencer ottiene un grande riscontro e colleziona likes a cascata. La Veneta, poco fa, ha paralizzato il web con uno scatto in intimo da applausi.

Alice Basso favolosa in intimo: che fisico!!

Alice, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un completino intimo davvero piccante. Il reggiseno esplosivo valorizza il suo straordinario décolleté, mentre il suo stacco di coscia è da applausi. La ragazza è dotata di un fisico incredibile e anche il suo addome fa letteralmente paura.

Il post ha già raccolto 16mila cuoricini e numerosi commenti. “Sapete quanto è importante per me la comodità dei completi intimi, specialmente se parliamo di reggiseno.

Deve essere comodo come un paio di scarpe”, ha scritto nella didascalia. “Mammamia Alice sei spettacolare”, “Meravigliosa”, “Alice sei una bomba”, si legge tra i commenti.

La 41enne, qualche settimana fa, mandò i fan in delirio condividendo una foto incredibile in cui indossava un vestitino magico di colore rosso passione.

