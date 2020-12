Aurora Ramazzotti e una decisione per il futuro: “Si lo adotto” – FOTO

Aurora Ramazzotti e il gesto che è piaciuto molto sul web. Una decisione importante per lei ma non solo. Vediamo cosa ha fatto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti e la passione per gli animali. La figlia di Eros e Michelle Hunziker non smette di sorprendere. In casa ha già la compagnia del suo fedele amico a quattro zampe, Saba Miao. Un gatto persiano grigio dal pelo un po’ tigrato per il quale stravede. Proprio per questo le ha dedicato anche un tatuaggio e le ha creato anche un profilo Instagram che supera i 19 mila follower.

E su questa sua passione, un po’ ossessione, la mamma Michelle qualche giorno fa ci ha anche scherzato mostrando come la figlia sarebbe diventata un giorno: una donna seduta in poltrona circondata completamente da gatti. “Ecco mia figlia Auri tra qualche anno” ha scritto la conduttrice.

E ora la famiglia si allarga. Non è il turno di un altro gatto ma di un animale speciale che Aurora ha deciso di adottare. Ha spiegato il perché e come lo ha fatto in diverse Instagram Stories. Per capire di cosa si tratta vai alla pagina successiva.

LEGGI ANCHE –> GF Vip, Alfonso Signorini svela il nome del nuovo concorrente

Aurora Ramazzotti, il nuovo cucciolo che entra in famiglia