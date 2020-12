Beautiful, anticipazioni puntata 5 dicembre: Ridge becca Thomas in flagrante

Beautiful, anticipazioni 5 dicembre: mentre Ridge e Thomas sono impegnati in un’accorata discussione tra padre e figlio, al Bikini arriva un cliente particolare.

Dopo una breve discussione riguardo alle condizioni di Katie, Ridge e Brooke sono tornati sull’argomento “Thomas”. Allo stilista dispiace che il figlio si senta un reietto, allontanato da quella che è sempre stata la sua dimora. Brooke però non cede: Liam e Hope abitano nella dependance insieme a Beth e lei teme che Thomas possa far loro del male. Nel frattempo Thomas si intrufola al piano di sopra per parlare con Douglas. Il ragazzo è furioso con suo figlio per ciò che ha fatto e lo apostrofa con parole durissime, poi cerca di carpire da lui alcune informazioni su Hope e Liam.

Beautiful, anticipazioni 5 dicembre: Ridge rimprovera Thomas

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Ridge coglierà Thomas sul fatto. Dopo che Brooke avrà lasciato la casa per tornare da Katie, lo stilista salirà al piano di sopra e troverà Douglas in compagnia di suo padre. Il bambino correrà dal nonno per cercare protezione e lui ne approfitterà per redarguire Thomas e per ricordargli che la sua posizione è già sufficientemente compromessa senza che faccia certe bravate. Ne nascerà un’accorata discussione tra padre e figlio sulle difficoltà che Thomas stia passando e sul suo sentirsi costantemente non voluto dalla famiglia.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Flo riferirà alla madre ciò che ha scoperto da Sally. La ragazza crede che Wyatt abbia chiesto alla Spettra di sposarla solo per ripicca nei suoi confronti e spera dunque di avere un’ultima chance con il giovane Spencer. Shauna, da parte sua, continua a fantasticare su Ridge. Nel frattempo al Bikini arriva un cliente molto particolare: si tratta di Vinny, amico di Thomas. L’incontro tra lui ed il barista Danny non porterà a nulla di buono per Ridge.

