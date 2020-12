Briatore piange la scomparsa di Henri Chenot. Il nutrizionista delle star era un suo grande amico. L’imprenditore dedica su social un post per ricordarlo.

Un professionista eccezionale. Così Briatore ricorda sui social l’ amico nutrizionista Henri Chenot, scomparso all’età di 77 anni. Dopo una lunga malattia, si è spento a Lugano.

L’imprenditore ha pubblicato un post instagram in sua memoria. Un breve video nostalgico che mostra scatti della vita di Chenot. Il nutrizionista nel corso della sua carriera aveva rimesso in forma molti personaggi noti.

“Ci ha lasciati Henri Chenot. Era un uomo straordinario, un professionista eccezionale e per me un grande amico, che ricorderò per sempre”, questo il commento di Briatore corredato al post. Tantissimi i commenti dei follower, vicini all’imprenditore in questa perdita. Molti i commenti che ricordano la professionalità e gli studi di Chenot.

Scomparso il guru delle diete, Henri Chenot: l’amico Briatore lo ricorda con affetto

Henri Chenot era considerato il “guru delle diete”. Nel corso della sua attività aveva seguito molte star, sportivi e politici. Francese, ma di origine catalana, Chenot era noto per i suoi centri benessere frequentati da molti vip. In Alto Adige aveva costruito la sua carriera a Villa Eden e poi all’Hotel Palace.

Celebre era la dieta da lui ideata, nota come “metodo Chenot“. Nei suoi percorsi la finalità era quella di portare la fisiologia dell’organismo all’equilibrio grazie a scelte legate allo stile di vita.

Dopo aver studiato biologia, il nutrizionista si era dedicato alla psicologia e alla medicina cinese. Grazie alla sua preparazione era riuscito a rimettere in forma personaggi del calibro di Giulio Andreotti, Cristiano Ronaldo, Lucio Dalla, Maradona, Luciano Pavarotti, Naomi Campbell nonché lo stesso Flavio Briatore.

Oltre al rapporto professionale, tra i due c’era una grande amicizia.

