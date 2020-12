Carolina Marconi, gonna corta e calze nere: fan estasiati – FOTO

Carolina Marconi ha messo in rete una fotografia particolarmente bella in cui sfodera un sorriso favoloso e indossa una gonna cortissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Carolina Marconi è una donna bellissima e sensuale. La nativa di Caracas ha un fisico mozzafiato e le sue curve fanno letteralmente sognare gli innumerevoli follower. La venezuelana raggiunse la popolarità nel nostro paese nel 2004 grazie alla partecipazione al ‘Grande Fratello’. Nel 2006, invece, mandò i fan in estasi realizzando un calendario senza veli per una nota rivista per uomini. Nella sua carriera, la 42enne ha preso parte anche ad alcune pellicole.

Carolina è seguitissima su Instagram: il suo account vanta 182mila follower. La classe 1978, poco fa, ha condiviso una foto molto particolare in cui ha messo in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza da capogiro.

Carolina Marconi, gonna corta e calze: uno schianto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

L’outfit della Marconi che i fan hanno ammirato nell’ultimo scatto è alquanto particolare. La splendida showgirl indossa un cappello, una bella maglia bianca che mette in risalto le sue forme, una gonna cortissima e calze nere. Le sue gambe da urlo sono in bella mostra e lasciano i fan senza fiato.

Il post ha già collezionato 3mila cuoricini. “Sei sempre uno splendore”, “Elegantissima e meravigliosa”, “Che bel sorriso che hai”, “Che bel look”, si legge tra gli innumerevoli commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Carolina, nel corso dell’estate, ha infuocato il mondo dei social con scatti al limite del proibito in costume, con curve pazzesche e décolleté sempre in bella mostra.

