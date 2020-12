Caso Vannini, tutta la famiglia Ciontoli è responsabile. I genitori parlano di Martina

La Corte d’Assise ha pronunciato la propria sentenza sul caso di Marco Vannini: tutta la famiglia Ciontoli è responsabile, compresa la fidanzata Martina. I genitori commentano: “E’ stata una piccola vittoria”

La 2° Corte d’Assise ha decretato la colpevolezza di tutta la famiglia Ciontoli per l’omicidio di Marco Vannini. I genitori della vittima, messi di fronte al verbale, hanno commentato così: “E’ stata una piccola vittoria, anche se non si può parlare di vittoria perché comunque noi abbiamo perso nostro figlio“.

Ad Antonio Ciontoli sono stati imposti 14 anni di carcere, mentre 9 anni e 4 mesi toccano alla moglie e ai figli Martina e Federico, per concorso in omicidio volontario. I genitori di Marco si sono espressi anche sull’ex fidanzata del figlio: stando alle ricostruzioni, quest’ultima non avrebbe fatto nulla per aiutarlo.

Caso Vannini: i genitori di Marco parlano di Martina

“Martina Ciontoli era nel bagno ed ha assistito al colpo d’arma da fuoco esploso dal padre nei confronti di Marco“: è quanto si legge nel documento rilasciato dai giudici della 2° Corte d’Assise. La ragazza, dunque, anziché aiutare il fidanzato, avrebbe coperto la propria famiglia, cooperando nel depistaggio delle indagini.

Per i genitori di Marco, l’atteggiamento della ragazza resta inspiegabile. “Martina noi l’abbiamo cancellata“, hanno commentato, esprimendo tutto il loro dolore nei confronti di colei che, oramai, era divenuta una seconda figlia.

La sentenza di appello bis, emessa il 30 settembre, ha soddisfatto i genitori di Marco. Quello che si legge nelle pagine delle motivazioni, non è altro che la conferma di quanto Valerio e Marina ripetevano da 5 anni: Martina Ciontoli, che si trovava in bagno quando partì lo sparo, non fece nulla per aiutare il povero Marco.

La questione, tuttavia, non può affatto dirsi conclusa. I legali della famiglia Ciontoli possono infatti presentare ricorso entro gennaio, facendo appello alla Cassazione, terzo e ultimo passaggio della controversia giudiziaria.

