Chiara Ferragni, spoiler sul nome della figlia? Il web impazza – VIDEO

Chiara Ferragni e il video di Leone che gioca a fare il fratello maggiore spopola sul web. Ha rivelato il nome della sorellina?

Chiara Ferragni e la sua seconda gravidanza. Un momento magico per l’influencer, suo marito Fedez e il piccolo Leone che si diverte, con la complicità di mamma e papà, a fare le prove da fratello maggiore. Emblematico è diventato il video di Lello che dopo aver baciato la sorellina sulla pancia della mamma e indica di fare silenzio con l’indice alzato.

Così dolce che ha fatto commuovere il web intero. E ieri sera un altro video postato dai Ferragnez ha fatto drizzare le antenne a tutti per un possibile spoiler. Si tratta del nome della piccola che la Ferragni porta in grembo. Fino ad ora massimo riservo sul nome se non un altro video, molto ironico, in cui i due coniugi, comunicavamo il nome Gennara.

La Ferragni mentre è intenta a giocare con Leone si sarebbe fatta scappare il nome della sua futura piccola? C’è chi dice che è tutto organizzato e chi invece crede che sia tutto nature, un classico “incidente” che può capitare anche ai più bravi della comunicazione, come Chiara Ferragni e Fedez.

Chiara Ferragni, il nome della piccola sarà Rachele?

È stata proprio Chiara Ferragni a condividere il video nel quale mentre gioca insieme a Leone si lascia scappare un “Rachele”. I fan impazzano e dicono “ecco come si chiamerà sua figlia”.

Spoiler da parte dell’imprenditrice digitale? Nel filmato si vede Leone che fa le sue personali probe tecniche da fratello maggiore. Guida il passeggino, poi si ferma e mentre gioca con la bambola per svegliarla la fa cadere a terra. A questo punto la Ferri interviene ed esclama: “Povera Rachele”.

Ecco che così tutta la rete è completamente impazzita affermando di aver scoperto finalmente il nome della secondogenita dei Ferragnez.

Ma ci pensa Fedez a chiarire tutto con una sua story nella quale spiega che Rachele è solo il nome della bambola del piccolo Leone e non della sorellina.

E poi in modo giocoso ricorda: “La sorellina si chiamerà Gennara” facendo riferimento all’altro video spiritoso fatto tempo fa. È davvero così o è solo un modo per coprire “l’errore” della moglie? Staremo a vedere.

