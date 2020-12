Chiara Nasti, bionda sexy e incontenibile: il ballo che affascina il web – VIDEO

La web influencer Chiara Nasti incanta il web con una performance musicale da brividi: llok incontenibile per la “top social”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Chiara Nasti, la web influencer fashion della moda e del piacere sensuale non ha conosciuto freni alle iniziative “fuori dal comune”, del suo istinto tragressivo. Non è nuova ai colpi d’occhio su Instagram e non lo sarà finchè non si affievolirà quel insolito “vizio” di fare della sua bellezza, un’opera d’arte moderna.

La 22enne napoletana è nata proprio per questo, con il “fuoco” dentro e il sogno di diventare una top model all’avanguardia. Il suo profilo Instagram ad oggi vanta oltre 1,7 milioni di follower ed è proprio lì che si concentrano le maggiori peculiarità della fashion blogger. Si è fatta strada a colpi di bellezza assoluta, ma soprattutto “battezzata” dalla sorella corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Angela.

E’ stata richiamata all’attenzione di alcuni reality show della Mediaset, come L’Isola dei Famosi, ma nel 2017 un incontro di passione travolgente le cambia la vita. Ugo Abbamonte, imprenditore napoletano le “squarcia” talmente il cuore, tanto da abbandonare il reality per amore incontrollato

Chiara Nasti, l’influencer non si controlla e i follower ne esaltano le caratteristiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Una decisione troppo affrettata conduce presto la splendida Chiara Nasti a “tuffarsi” e riguardarsi nella privacy. Da quando la fashion blogger ha deciso per amore, di lasciare L’Isola dei Famosi ha cercato in qualche modo di riprendere le sue passioni per la moda.

Dopo l’esperienza del gioco sotto i riflettori, Chiara diventa testimonial e attivista di alcuni brand affascinanti. Si tratta di una linea di prodotti della “Sunsilk”. Una performance per sugellare il successo ottenuto prima di salire sul piedistallo del grande schermo, tra beauty, make-up e bellezza.

LEGGI ANCHE —-> Chiara Nasti, lo spacco inguinale fa girare la testa – FOTO

Oggi Chiara Nasti ama celebrare la sua notorietà solo attraverso i canali social dove riesce, dall’alto della sua esperienza a rendere “vertiginosa” qualsiasi atmosfera stagionale che si respira in giro. L’ultima apparizione su Instagram accende come non mai, la libidine degli appassionati, mentre mostra un video con tanto di movimento sensuale che mette in risalto qualsiasi forma di successo di un fascino incontenibile e pieno di eros

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter