Clarissa Moretta, “bomba” di sensualità in intimo trasparente: lato B da urlo – FOTO

La sensuale web blogger, Clarissa Moretta pubblica un ritratto di bellezza assoluta in tutte le forme: lato b da spavento

Non è nuova alle sorprese “bollenti”, riservate ai suoi ammiratori, direttamente dall’interno della casa. La web blogger Clarissa Moretta ha fatto l’ennesimo inchino alla bellezza fuori dal normale. Ogni giorno si cosparge di ritratti succinti che non riguardano molto spesso la sua icona femminile.

A sentenziare le sue pagine Instagram sono altre donne, magari sconosciute ma che sposano alla perfezione il modo di rendere libera la moda dell’apparire. La figura della donna è molto spesso espressione di primi piani roventi, volti ad esaltarne l’emancipazione. L’amore per il design si aggiunge alla passione per le performances artistiche, come l’ultima in ordine di tempo.

Uno spettacolo incontenibile da capo a piedi, con un retro da brividi. L’intimo bianco e trasparente esalta ogni punto di una indescrivibile sensualità, elevata al massimo dello splendore, grazie ad un possente lato B, che non lascia spazio all’immaginazione. Ma nel “diario” di bellezze ultrasensuali ce ne sono di tutti i “gusti”. Ai follower “indiavolati” la scelta

Clarissa Moretta, dal lato B al dècollète: un brivido lungo la schiena