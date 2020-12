Diletta Leotta cambia look e lo mostra ai fan su Instagram, nel giro di qualche ora la foto fa il giro del web…fenomenale

Sono passate solo un paio di ore da quando la giornalista sportiva Diletta Leotta ha mostrato il suo cambio di look. Eppure in un batter d’occhio la sua foto ha fatto il giro del web e tutti l’hanno ricevuta sui gruppi whatapp. Ormai è un must, la regina di Serie A è diventata la numero uno dei social e la maggior parte degli italiani attendono intrepidi i suoi post e le sue condivisioni.

Diletta Leotta cambia look, avete visto che spettacolo?