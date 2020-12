Il piano del Viminale prevede multe e controlli durante le festività. Posti di blocco anche con l’esercito.

Controlli, multe, coprifuoco, locali chiusi, divieto di spostamento tra Regioni. Posti di blocco da parte dell’esercito, droni per controllare le feste in casa.

Queste sono alcune delle misure del dpcm di Natale presentato ieri da Giuseppe Conte. La raccomandazione è quella di trascorrere il periodo natalizio in casa evitando veglioni e cene in famiglia.

Misure che stanno facendo discutere. In particolare il grande interrogativo è legato alle feste in casa. I controlli non possono essere infatti effettuati nelle abitazioni private. Per assicurare il rispetto delle norme anti-contagio il Viminale sta riflettendo su un possibile piano di vigilanza serrata.

Come durante il primo lockdown ritorneranno a essere istituiti i posti di blocco. I controlli presidieranno autostrade, varchi aeroportuali e stazioni. Particolare attenzione sarà rivolta ai treni a lunga percorrenza che vengono dall’estero.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> La Vitamina D può ridurre drasticamente le infiammazioni da Covid-19

Controlli serrati durante le feste: i droni monitoreranno le grandi città

Tra le misure di controllo, come nel periodo pasquale, previsti di nuovo i droni che torneranno a monitorare le strade e le piazze delle grandi città.

Il Viminale ha illustrato le direttive ai prefetti che potranno contare sull’ azione congiunta di polizia, guardia di finanza e carabinieri. Questi inoltre saranno affiancati dall’esercito, già attivo nell’operazione “Strade sicure”.

I controlli saranno prevalentemente nei giorni di punta delle feste. Il weekend del 20, il 24-25 e il 31 dicembre.

In particolare sarà monitorata la notte di Capodanno. Verranno fermati qualsiasi veglioni abusivi e feste private organizzate con decine di partecipanti.

Stabilito il Dpcm di Natale, ora sta alle autorità locali e alle forze dell’ordine far rispettare le norme. I sindaci potranno valutare se chiudere determinate vie per evitare assembramenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Pandemia, Ricciardi: “Rispettiamo le regole per scongiurare la terza ondata”



Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.