La svolta di Eros Ramazzotti dopo la separazione con la modella Marica Pellegrinelli. Il famoso cantante ritrova la felicità.

Ramazzotti ritrova la felicità e l’equilibrio. Per il famoso cantante è arrivata la svolta dopo la separazione dalla modella Marica Pellegrinelli .

I due si erano conosciuti sul palco dei Wind Music Awards. La Pellegrinelli era madrina della manifestazione. Sul palco ha premiato lei stessa il cantante e subito è scattato il colpo di fulmine. Dopo la nascita della figlia Raffaela Maria, il matrimonio nel 2014 e il secondo figlio Gabrio Tullio nel 2015, la storia si conclude. I due non hanno mai svelato il reale motivo della rottura per proteggere la loro privacy e quella dei figli.

La svolta: Ramazzotti ritrova la serenità e si dedica al green

Dopo la rottura Eros sembra finalmente aver ritrovato la serenità. Oggi vive nel bresciano, nelle zone della Franciacorta. Zona in cui aveva già comprato casa con la ex. Ora la Pellegrinelli si è trasferita a Milano. I due sono rimasti in buoni rapporti.

La dimora di Ramazzotti si trova in un angolo paradisiaco di Brescia. Un luogo ideale per staccare da tutto e dagli incessanti impegni professionali.

Tra la natura e vigneti, il cantautore romano ha cambiato stile di vita. Dai social del cantante emerge il suo avvicinamento alle tematiche del green. Qui parla di temi ambientali sensibilizzando i suoi follower.

“Sono sempre più convinto dell’amore incondizionato degli animali, un esempio lampante per l’essere “umano”, ha commentato in uno dei suoi ultimi post in cui si mostra insieme a un cavallo.

Per quanto riguarda le questioni sentimentali Eros è attualmente single. Per ora nulla all’orizzonte. Unico pensiero per il cantante sono la natura e gli animali.

“Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso”, queste le parole di Ramazzotti durante una recente intervista.

