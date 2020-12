La Pellegrini condivide una foto su Instagram in cui addobba l’albero di natale sui tacchi a spillo e in abito lungo, meravigliosa

La campionessa di nuoto alle prese con l’albero di natale. Federica Pellegrini addobba l’albero sui tacchi a spillo e con indosso un abito lungo paiettato rosa con una spazzo vertiginoso. Le stessa scrive nella didascalia:”Quest’anno niente scala (meglio di no)…tacco 12 e via”. Che poi è già alta di suo non ha nemmeno bisogno del tacco per arrivare alla punta dell’albero, infatti è alta 1,79.

Federica Pellegrini e l’amore infinito per i suoi cagnolini

La Pellegrini condivide spesso foto con i suoi amici pelosi, due bulldog francesi bellissimi. Ha condiviso recentemente una storia in cui chiede al suo cagnolino di preparargli la pappa mentre gli fa le coccole. Chi meglio di un cane può tenere compagnia, sopratutto durante questo periodo difficile di reclusione. Infatti sempre durante la sua quarantena di qualche mese fa, dato che era risultata positiva al coronavirus la Pellegrini, aveva con se i suoi due amici pelosi.

Sempre lì con lei a tenerle compagnia e strapparle un sorriso anche nei momenti di sconforto. Ha condiviso anche una foto dei due cagnolini che dormono uno attaccato all’altro e sono bellissimi. La campionessa ha ricominciato anche ad allenarsi dopo la pausa dovuta al covid, ma ora ci sta dando dentro per poter essere ammessa a Tokyo, anche se le avevano dato un pass con i suoi vecchi tempi data la situazione con il coronavirus.

La Pellegrini però vuole comunque gareggiare e guadagnarsi il posto come ha sempre fatto. Quindi tanti allenamenti per recuperare il tempo perso delle ultime settimane. Non abbiamo dubbi che riuscirà ad arrivare preparatissima come sempre alla sfida e otterrà dei tempi eccezionali, confermandosi ancora una volta come la campionessa che è.