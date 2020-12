GF Vip, Alfonso Signorini entra nella casa: il motivo è sconvolgente. I concorrenti non se lo aspettavano affatto: stasera ci sarà la puntata e devono correre a prepararsi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Alfonso Signorini è entrato nella casa del GF Vip tramite lo streaming per fare un annuncio importante ai ragazzi: “Correte a prepararvi che fra tre ore c’è la diretta“. I ragazzi hanno fatto fatica a credere a questa notizia, anche perché in sei sono in nomination, e nel giro di tre ore devono darsi una mossa a fare le valigie e a prepararsi per la diretta. E, come se questo non bastasse, devono anche prendere in fretta la decisione: resteranno o no per i prossimi due mesi nella casa?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

GF Vip, Alfonso Signorini rivela che stasera c’è la puntata: ma nessuno ci crede!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

I ragazzi in un primo momento hanno pensato che fosse uno scherzo, poi hanno esultato e poi hanno avvertito l’angoscia di non sapere quello che succederà, in merito alle uscite e alle entrate. Tommaso Zorzi aveva previsto che questo sarebbe successo: “Io un minuto prima ero lì a parlare con Maria Teresa e ho detto ora sentiamo Alfonso, e così è stato, me lo sentivo“. Alcuni fanno ancora fatica a crederci, anche perché la casa è tutta sottosopra e di solito loro il giorno della puntata sistemano e fanno le pulizie.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Stasera infatti i ragazzi dovranno decidere una volta e per tutte se hanno intenzione di andare via o di rimanere nella casa fino a febbraio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter