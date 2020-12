GF Vip, Alfonso Signorini svela il nome del nuovo concorrente

In attesa di un Natale insieme i concorrenti del GF Vip verranno a conoscenza di un nuovo componente della casa: Signorini svela il nome

Sono ore di attesa e trepidazione all’interno della casa più grande d’Italia. Si intende quella del GF Vip, il reality show di maggiore successo sui canali della Mediaset. Alfonso Signorini con tutta probabilità si renderà protagonista, nelle vesti di conduttore televisivo dello show, di verificare come i concorrenti festeggeranno queste feste.

I riflettori della Mediaset saranno tutti per lui, in una serata inedita e piena di colpi di scena. A mangiare il panettone della “mezzanotte” di capodanno ci sarà anche una sorpresa tra le “vetrine” più amate del Gossip e della musica italiana. Si vocifera infatti che Cristiano Malgioglio sia stato il testimone del “battesimo” di questa speciale regalìa e i fans del GF Vip già si ritengono pronti a far esplodere la gioia, con spumante e champagne

GF Vip, l’annuncio di Signorini dopo le conferme in prima persona

I concorrenti della casa del GF Vip riceveranno una sorpresa emozionante per la fine dell’anno solare. Il suggerimento vincente sarebbe arrivato per bocca di Cristiano Malgioglio, che avrebbe parlato con il diretto interessato. L’ingresso del cantautore a Cinecittà ha portato un pò di brìo all’interno della casa più spiata d’Italia e la “trovata” del cast si è rivelata vincente, dopo attimi di raffreddamento tra i concorrenti. Ma le sorprese dell’ultimo momento non finiscono quì.

Si vocifera infatti che lo stesso Cristiano Malgioglio abbia riferito al conduttore Alfonso Signorini, il nome del nuovo concorrente del GF Vip. Si era già affrontato il tema del litigio tra le due sorelle Lamborghini, con Ginevra che avrebbe mancato l’appuntamento al matrimonio di Elettra, non si sa per quale motivo. O forse sì! Anche perchè si sapeva che tra le due non c’è stata mai intesa, sin da quando erano piccole.

Elettra avrebbe dato qualche anticipazione parlando direttamente con Malgioglio, il quale sarebbe andato a fare “baccano” alle orecchie attente di Alfonso Signorini. Il conduttore del Gf Vip poi ha ricevuto la sorpresa da Elettra Lamborghini, e che presto sarebbe stata da lui a “portarti il panettone”.

Non è mancata la frecciatina “pettegola” del direttore di “Chi”, che prima dei consueti ringraziamenti a Lamborghini Senior ha lanciato una “bomba” delle sue. “Lo sai che forse nella casa entrerà anche tua sorella Ginevra?”. Ma la neo sposa dribbla la domanda e si concentra sul conduttore: “Io verrò per portare il panettone a te”

