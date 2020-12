La sua decisione non è stata ancora ufficializzata ma sembra proprio che Francesco Oppini abbia deciso di lasciare la casa del GF Vip: le sue lacrime e quelle dell’amico Tommaso Zorzi

Dopo la notizia del prolungamento fino a febbraio, alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip stanno seriamente pensando di non rinnovare il contratto che inizialmente prevedeva la loro permanenza nella casa fino a dicembre. In particolare sembra quasi certa l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, senza dubbio due dei protagonisti di questa edizione. Ai vip è stata data la possibilità di sentire telefonicamente i propri cari e se ad alcuni di loro questo sembra aver dato ancora più forza per Francesco non è stato lo stesso. Anzi.

Parlare con sua madre, Alba Parietti, non ha fatto altro che intensificare la sua volontà di lasciare il programma e ricongiungersi con la fidanzata che pare non stia vivendo bene questo distacco. Ciò non significa che non sia dispiaciuto di essere arrivato a questa scelta e lo ha mostrato finendo in lacrime di fronte alla disperazione dell’amico Tommaso Zorzi.

Francesco Oppini pronto a lasciare la casa, la reazione di Tommaso Zorzi non si fa attendere

Tra i rapporti nati all’interno della casa quello tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi è uno dei più amati e seguiti. La decisione di lasciare il programma presa da Francesco ha spiazzato tutti coloro che fino all’ultimo hanno sperato che ciò non accadesse. Non si è fatta attendere la reazione dell’amico che non è riuscito a trattenere le lacrime. “Sostengo la tua scelta ma non posso fingere di non rimanerci male” ha detto l’influencer e sebbene Francesco abbia cercato di rassicurarlo sul supporto che riceverà da lui anche una volta uscito dalla casa, i due sono visibilmente tristi all’idea di separarsi.

“Non pensare che a me non dispiaccia, potrei andare in camera ora e iniziare a piangere a diritto” ha affermato Oppini con le lacrime agli occhi. Più volte i due nel corso della serata si sono ritrovati a scambiarsi lunghi abbracci. Il pensiero di non poter continuare quest’avventura insieme fa star male entrambi ma Francesco sembra deciso a non prolungare la sua permanenza. Ai due amici non resta che godersi le ultime ore insieme.

Nel frattempo questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip anche se i concorrenti non ne sono ancora a conoscenza dopo il mancato appuntamento della scorsa settimana.

