GF Vip, scontro Alfonso Signorini e Giulia Salemi: “Non te lo permetto”. Durante la puntata il conduttore si è lamentato del “veto” richiesto dalla concorrente su alcuni argomenti

23esima puntata del GF Vip ed è cominciata subito con gli scontri. Alfonso Signorini ha parlato subito degli scontri tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Questa bomba è esplosa circa dieci giorni fa, quando è uscito fuori che tre anni fa l’influencer si è scambiata dei messaggi con Flavio Briatore, quando lui ed Elisabetta non si erano ancora lasciati definitivamente. Un atteggiamento che ha infastidito molto Elisabetta, che lo ha fatto notare a Giulia dopo una nomination.

GF Vip, Alfonso Signorini contro Giulia Salemi: “Sei al Grande Fratello, non su National Geographic”

Quando Alfonso questa sera ha cercato di tornare sull’argomento, Giulia ha sottolineato di non volerne neanche parlare perché è qualcosa che le da fastidio e che la mette a disagio. Alfonso ha prontamente risposto: “Be’ non sei a National Geographic, sei al Grande Fratello, dovresti saperlo che si va a parlare di tutto quello che vi riguarda“. Appena è scattato l’applauso, Giulia ha risposto a tono: “No Alfonso, però non è così“. Il conduttore ha cercato di buttarla sul ridere, cambiando argomento e passando alla lite tra Elisabetta e Adua Del Vesco.

Giulia poi ha sottolineato che lei ed Elisabetta hanno avuto modo di chiarire come due donne mature. “Se ho sbagliato chiedo scusa, a volte bisogna anche fare un passo indietro e ammettere i propri errori“.