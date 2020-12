GF Vip, Urtis e Malgioglio accusano: “Zorzi innamorato di un etero”, esplode la polemica

GF Vip, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio accusano: “Zorzi innamorato di un etero”, esplode la polemica. Ieri sera i due hanno commentato il malessere di Tommaso per Francesco Oppini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio ieri sera hanno fatto scoppiare una polemica sui social. Tommaso Zorzi stava molto male per Francesco Oppini, perché i due sono molto legati, hanno instaurato un rapporto di amicizia davvero molto importante e con l’abbandono di Francesco, Tommaso perderà quello che è stato un pilastro veramente importante per lui in questa esperienza di vita. Mentre i due cercavano di godersi gli ultimi momenti insieme, Giacomo Urtis ha parlato un po’ di questa situazione con il nuovo concorrente.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

GF Vip, Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis accusano Tommaso Zorzi: “Ma non lo capisce che è etero?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

“Tommaso sta male per Francesco, si è preso una cotta, ma non lo capisce che è etero?” ha chiesto Giacomo a Cristiano. Osservazione molto discutibile, perché anche se fosse come dice, i sentimenti non si comandano e lui in quanto omosessuale come Tommaso dovrebbe saperlo più di tutti. E poi Tommaso sta male perché perderà un amico molto importante, con cui ha condiviso ogni attimo di questa esperienza. Dopo questa osservazione, è uscito fuori che Giacomo si sarebbe preso una cotta per Tommaso. Anche il tempismo è molto discutibile e ha fatto scoppiare una polemica: è stato indirizzato dagli autori, in vista dell’abbandono di Tommaso?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

Intanto Tommaso, ignaro, sta trascorrendo con l’amico questi ultimi momenti nella casa.