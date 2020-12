Giulia Salemi: chi è Enzo lo spasimante dell’influencer?

Giulia Salemi è nella casa del GF da soli quindici giorni e già ne abbiamo viste delle belle. Lo striscione dello spasimante è già arrivato, chi è Enzo?

Gli aerei volano sulla casa del Grande Fratello e per i concorrenti arrivano messaggi di gratitudine da parte dei fan. Prima Adua, poi Tommaso, Elisabetta, Oppini e tutti gli altri, uno di questi giorni è toccato a Giulia Salemi, l’influencer che è già la seconda volta che partecipa al reality. “Amo la nuova GS, ti voglio Enzo” è il messaggio per lei. Ma chi è questo spasimante? Scopriamolo insieme.

Giulia Salemi al Grande Fratello: chi è Enzo?

Appena è passato l’aereo con il messaggio per Giulia Salemi, tutti si sono chiesti chi fosse Enzo. L’influencer dopo un primo momento di imbarazzo ha detto di non conoscere nessuno con quel nome, ma il quotidiano Libero ha rivelato l’identità dello spasimante. Il giovane, sarebbe un imprenditore milanese con il quale la Salemi ha già avuto un incontro ravvicinato. O meglio, avrebbe avuto perché chiaramente al momento quella che noi conosciamo è la versione del ragazzo. Il giornalista Francesco Fradella ha dichiarato: “Ha 30 anni, conto in banca molto alto (cifre a doppi zeri) ed ha smesso di fumare: motivo per il quale ha messo qualche chilo”.

“Tra loro ci sarebbe stato un bacio – ha rivelato il giornalista – Enzo è pronto a dirlo a mezza Italia nella casa del Gf vip”. E poi conclude: “Quindi la Salemi sa bene di chi si tratta. E tace. Non è più un giallo”.

