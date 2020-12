Grande Fratello Vip riassunto 4 dicembre: decisioni importanti e addii. Una puntata scoppiettante e piena di colpi di scena

La 23esima puntata del Grande Fratello Vip stasera è cominciata con gli scontri nella casa. Alfonso ha parlato subito della faida tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, che si sono scontrate poco e hanno sottolineato di aver chiarito il loro litigio. Non si può dire lo stesso di Elisabetta e Dayane Mello: oramai il loro rapporto è arrivato agli sgoccioli e difficilmente si ritroveranno a chiarire.

Grande Fratello Vip, il riassunto della puntata di questa sera: colpi di scena

Clip per Cristiano Malgioglio, che ha portato una ventata d’aria fresca nella casa. Sorpresa per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che hanno gettato la spugna da qualche settimana a questa parte. Sorpresa per Pierpaolo che ha avuto l’occasione di incontrare suo fratello. Il verdetto ha decretato Dayane Mello come preferita della casa, ma quando è arrivato il momento di decidere se andare via, ha deciso di abbandonare.

